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Надежда Савченко предложила Путину забрать ее в обмен на всех украинских пленных
16.03.2018 00:07
Надежда Савченко предложила Путину забрать ее в обмен на всех украинских пленных Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением посадить ее в российскую тюрьму в обмен на освобождение всех украинских пленных.

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — заявила Савченко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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