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|Надежда Савченко предложила Путину забрать ее в обмен на всех украинских пленных
|16.03.2018 00:07
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«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — заявила Савченко.
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