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|Надежда Савченко попала в базу «Миротворца» за попытку государственного переворота
|16.03.2018 00:14
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«Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», – сказано в заметке.
Отмечается, что Савченко лично курировала проект теракта в Киеве. О чем с трибуны Парламента рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов», – подчеркнули в «Миротворце».Источник