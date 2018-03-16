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|16.03.2018 00:22
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Теперь билеты на них нужно покупать в кассе.
В соцсетях пишут, что из-за этого возникают огромные очередь за «междугородными билетами», передает donpress.com.
Макеевчане подчеркнули, что «легче подсесть на следующей остановке, чем стоять в этом дурдоме. Злите народ дальше».
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