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В сети показали очередь за «междугородными билетами» Макеевка — Донецк (фото)
16.03.2018 00:22
В сети показали очередь за «междугородными билетами» Макеевка — Донецк (фото) Жители оккупированной Макеевки сообщают, что в городе появились нововведения для пассажиров маршрутов 111, 121, 96.

Теперь билеты на них нужно покупать в кассе.

В соцсетях пишут, что из-за этого возникают огромные очередь за «междугородными билетами», передает donpress.com.

Макеевчане подчеркнули, что «легче подсесть на следующей остановке, чем стоять в этом дурдоме. Злите народ дальше».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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