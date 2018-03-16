Об этом она сказала в эфире передачи «Большой вечер» на телеканале NEWSONE.

— Да, — ответила Савченко на соответствующий вопрос ведущего.

Савченко также заявила, что не сделала ничего противозаконного, а обвинения Генпрокурора Юлия Луценко назвала клеветой.

— Я пока ничего не сделала неконституционным способом, разве непонятно? Все то, в чем обвиняют — это их фантазии. Пока что, кроме мыслей, моих слов, моей прямоты (а это есть в Конституции — право человека на гласность, право человека на мысли), ничего неконституционного не сделала, — сказала депутат.

Савченко назвала Луценко марионеткой президента.

— Мы слышали очень много заявлений генпрокурора. Говорил «вышки Бойко», а потом «вышки не Бойко». Говорил голос Саакашвили и Курченко, а потом не голос Саакашвили и Курченко. Очень жаль, что у нас не профессиональный генпрокурор, а кукла президента, — сказала Савченко.

Ранее ГПУ обвинила Савченко в подготовке теракта. Якобы она планировала взорвать зал заседаний Верховной Рады. Луценко внес в Раду представление на арест Савченко.

Савченко не хочет рожать детей в Украине

Савченко в прямом эфире заявила, что не хочет рожать детей в Украине из-за очень маленьких выплат на ребенка.

— У меня нет детей. И я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее. Потому что курей в Украине дают 350 грн дотации, хотя курица стоит 150 грн на базаре. На корову, любимицу Ляшка, дают 2500 грн дотации. А на ребенка-инвалида — 1400 грн, на взрослого человека — 1400 грн, — сказала депутат.

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