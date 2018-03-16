Об этом заявил Сергей Лавров в интервью российскому информационному агентству «Спутник» в четверг утром.

В докладе об обмене, Спутник перефразировал слова Лаврова и сказал, что ответы Великобритании на покушение на убийство Сергея Скрипаля «были вызваны, в частности, неспособностью Великобритании выполнить обязательства Brexit».

Лавров заявил, что Россия по-прежнему решает, как отреагировать на решение Великобритании изгнать 23 дипломата и заморозить определенные активы в ответ на отказ России объяснить, как смертельное русское нервное вещество использовалось при отравлении.

РИА «Новости», русскоязычная версия «Спутника», также провела опрос в среду, обвинив Великобританию в использовании Скрипаля, чтобы отвлечь общественное внимание от «внутренних проблем».

К ним относятся, по данным РИА Новости, продолжающиеся переговоры о Brexit («публичное национальное унижение»), «далеко не яркие экономические перспективы» в Великобритании.

Кремль часто отрицал какие-либо знания или причастность к отравлению Скрипаля.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира