Деловые Сводки
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|Россия заявила, что скандалом с отравлением Великобритания хочет отвлечь внимание от Brexit
|16.03.2018 00:38
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Об этом заявил Сергей Лавров в интервью российскому информационному агентству «Спутник» в четверг утром.
В докладе об обмене, Спутник перефразировал слова Лаврова и сказал, что ответы Великобритании на покушение на убийство Сергея Скрипаля «были вызваны, в частности, неспособностью Великобритании выполнить обязательства Brexit».
Лавров заявил, что Россия по-прежнему решает, как отреагировать на решение Великобритании изгнать 23 дипломата и заморозить определенные активы в ответ на отказ России объяснить, как смертельное русское нервное вещество использовалось при отравлении.
РИА «Новости», русскоязычная версия «Спутника», также провела опрос в среду, обвинив Великобританию в использовании Скрипаля, чтобы отвлечь общественное внимание от «внутренних проблем».
К ним относятся, по данным РИА Новости, продолжающиеся переговоры о Brexit («публичное национальное унижение»), «далеко не яркие экономические перспективы» в Великобритании.
Кремль часто отрицал какие-либо знания или причастность к отравлению Скрипаля.
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