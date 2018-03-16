О новом спецподразделении оккупационной армии на Донбассе рассказал на брифинге спикер Минобороны Украины по вопросам АТО.

“На оккупированных территориях Донбасса командование ВС РФ принимает дополнительные меры по усилению информационно-психологического воздействия на личный состав подчиненных им частей и соединений 1-го и 2-го АК”, — рассказали в Минобороны, уточнив, что для этого на Донбасс 11 марта было введено спецподразделение ВС РФ. Освоились оккупанты довольно быстро — уже 13 марта была зафиксирована их вредоносная деятельность.

“Ихтамнетами” была проведена некая экспериментальная акция, направленная на “вагнеровцев” и прочих наемников. Боевикам рассылали SMS-сообщения “информационно-психологического воздействия” об активизации украинских войск, а также о том, как вести себя при попадании в плен.

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