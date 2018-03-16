«Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий для решения текущих гнусных атак, исходящих из России», — сказал в своем заявлении госсекретарь Стивен Мнучин.

Санкции означают, что вся собственность этих лиц и организаций, находящихся под юрисдикцией США, заблокирована. Гражданам Соединенных Штатов также запрещено участвовать в сделках с ними.

Департамент Казначейства заявил, что санкции предназначены для противодействия дестабилизирующей деятельности России, включая ее вмешательство в выборы 2016 года и разрушительные кибератаки. Департамент назвал набег NotPetya, кибер-атаку на Белый дом и британское правительство, и приписал это российским военным.

В прошлом месяце 13 россиянам и трем российским компаниям было предъявлено обвинение в допросе Мюллера, обвиненного в сложном заговоре об «информационной войне» против США

Среди 13 россиян: Евгений Пригожин; Михаил Иванович Быстров; Михаил Леонидович Бурчик; Крылова Александра Юрьевна; Анна Владиславовна Богачева; Полозов Сергей Павлович; Мария Анатольевна Бовда; Роберт Сергеевич Бовда; Джейхнун Насими Оглы; Подкопаев Вадим Владимирович; Глеб Игоревич Васильченко; Ирина Викторовна Каверзина и Владимир Венков.

Этими тремя организациями являются ООО «Агентство интернет-исследований», ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и Concord Catering.

Санкции также касаются двух объектов и шести лиц, обвиняемых в том, что они являются киберпреступниками, действующими от имени правительства России.

Этими объектами являются Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление. Отдельными лицами являются Сергей Афанасьев, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Игорь Коробов, Игорь Костюков и Григорий Молчанов.

Санкции назначены, поскольку лидеры Соединенных Штатов, Германии и Франции объединились вместе с Соединенным Королевством, обвинив Россию в том, что она стоит за отравлением бывшего русского шпиона.

В совместном заявлении в четверг президент Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявили, что они «питают отвращение» из-за нападения на 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию в Солсбери 4 марта. Полицейский, который помогал паре, тоже был отравлен.

«Это использование боевого вещества военного типа, разработанного Россией, является первым случаем отравления в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в заявлении.

В четверг власть Трампа также обвинила Россию в согласованной и постоянной операции по взлому и разведке энергетической сети США и другой важной инфраструктуры.

Должностные лица национальной безопасности США заявили, что ФБР, Департамент национальной безопасности и американские разведывательные службы определили, что российская разведка и другие были замечены за нападениями на энергетический сектор.

Должностные лица заявили, что русские сознательно выбрали цели энергетической отрасли США, получили доступ к компьютерным системам, а затем провели «сетевую разведку» промышленных систем управления, управляющих американскими заводами и сетью электроснабжения.

По словам чиновников, правительство США помогло энергетическим компаниям выгнать россиян со всех известных в настоящее время систем.

Должностные лица, которые информировали журналистов о состоянии анонимности для обсуждения важной информации о национальной безопасности, оставили возможность обнаружить больше нарушений и заявили, что федеральное правительство выдает предупреждение энергетической отрасли о повышении осведомленности об угрозе и улучшении подготовки.

Обвинения и сопутствующие санкции являются одними из самых сильных действий на сегодняшний день администрации, чтобы наказать Россию за взлом и другие попытки посеять раздоры в американской демократии.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира