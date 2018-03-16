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|В Госдуме считают, что допинговый скандал напрямую связан с отравлением Скрипаля
|16.03.2018 01:24
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев связал дело о допинге с Александром Крушельницким и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля — одни и те же. Все это — целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий», — цитирует Свищева Интерфакс.
Он считает, что «между этими историями легко провести параллель».
«Посмотрите, что произошло в Пхенчхане с Крушельницким: после завоевания им бронзы на Олимпиаде выясняется, что он принимал мельдоний — запрещенный препарат советского происхождения. Очевидно, что целью данной провокации было нежелание организаторов видеть российский флаг на церемонии закрытия Игр», — отметил глава федерации.
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