Так, 17 марта, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов ожидаются снег и метели в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Прирост снежного покрова составит 15-20 см.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях пройдет сильный дождь и мокрый снег, также – кое-где гололед и налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 5-10 см.

Порывы ветра достигнут 15-22 м/с.

18 марта пройдет сильный дождь с переходом в сильный снег во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях. Также ожидаются сильные снегопады, метели. Прирост снежного покрова составит 20-25 см.

В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях, кое-где гололед, налипание мокрого снега. А в Запорожской, Донецкой, Луганской областях ожидается сильный дождь.

Порывы ветра достигнут 15-22 м/с. На дорогах, кроме юго-востока Украины, будет гололед.

19 марта пройдут метели в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Прирост снежного покрова 15-20 см.

Также, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами – налипание и гололед. В юго-восточной части порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до 10-16 градусов мороза, в южной части до 4-10 градусов ниже нуля.

В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, обозначив уровень угрозы – желтый, а в большинстве центральных и восточных областей – красный. Кроме того, вероятны осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

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