Зеленая игуана проверяет цветы на заводе в Бугенвиллее в Голливуде, штат Флорида

Ученым иногда поручают спасать животных от вымирания. Но во Флориде целью является уничтожение, по крайней мере, на местном уровне. В рамках трехмесячного проекта, направленного на уничтожение большого количества инвазивных игуан в Саншайн Стейт, исследователи из Университета Флориды убивают животных вручную — разбивают головы рептилий об твердые предметы, от камней до транспортных средств — или устройством, которое посылает металлический болт в мозг.

Координатор исследований Дженни Кеттерлин говорит, что оба процесса более гуманны, чем обезглавливание без анестезии, но у других есть сомнения. Один ветеринар говорит, что животных следует успокоить и усыпить, в то время как житель, который утверждает, что убил 100 игуан с помощью пистолета, утверждает, что его метод менее сложный.

Тем не менее, исследователи, выбранные Комиссией по охране флоры и фауны Флориды, говорят, что уничтожение мозгов рептилий во время сна является лучшим вариантом и в соответствии с законами о борьбе с жестокостью.

Хотя ловушки и эвтаназия также используются, исследователи в первую очередь ищут животных ночью, стаскивая спящих игуан непосредственно с деревьев. Кеттерлин говорит, что убитых животных взвешивают и измеряют, прежде чем их выбрасывают на свалку.

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