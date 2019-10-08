Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областей сильные заморозки в воздухе 0-5 ° (II уровень опасности, оранжевый) ; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (ІІ уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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