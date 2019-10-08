Об этом на своей странице в Facebook написал один из авторов скульптуры Олег Годунов.

"Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины.Теперь в городе Киев будет жить Английский 5-метровый бульдог (пока что наибольшая скульптура, которую мы создали). Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы Большая мечта стала реальностью ️!!!️", - говорится в сообщении.





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