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|Возле метро "Почайна" появился пятиметровый бульдог
|08.10.2019 08:45
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Об этом на своей странице в Facebook написал один из авторов скульптуры Олег Годунов.
"Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины.Теперь в городе Киев будет жить Английский 5-метровый бульдог (пока что наибольшая скульптура, которую мы создали). Для нас это было нелегкое испытание, но мы приложили все усилия, чтобы Большая мечта стала реальностью ️!!!️", - говорится в сообщении.