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|16.03.2018 07:25
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Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
Так, в субботу, 17 марта, в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, кое-где гололед, налипание мокрого снега.
В воскресенье, 18 марта, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, кое-где гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).
В понедельник, 19 марта, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели.
По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.
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