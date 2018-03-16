Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 17 марта, в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, кое-где гололед, налипание мокрого снега.

В воскресенье, 18 марта, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, кое-где гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

В понедельник, 19 марта, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели.

По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

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