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|Спецслужбы предположили, что яд, которым отравили Скрипаля, привезла его дочь
|16.03.2018 07:33
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Яд мог находиться в любой вещи из чемодана, пишет газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.
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