Яд мог находиться в любой вещи из чемодана, пишет газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира