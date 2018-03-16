Погода, Новости, загрузка...
Спецслужбы предположили, что яд, которым отравили Скрипаля, привезла его дочь
16.03.2018 07:33
Спецслужбы предположили, что яд, которым отравили Скрипаля, привезла его дочь Нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля, привезла его дочь Юлия в своем багаже, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы.

Яд мог находиться в любой вещи из чемодана, пишет газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить