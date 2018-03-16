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Еще один бывший разведчик заявил, что ему поступают угрозы
16.03.2018 07:57
Еще один прежний шпион заявил, что ему поступают угрозы Бывший агент КГБ Борис Карпичков, живущий в эмиграции в Новой Зеландии, заявил об угрозах в свой адрес, полученных за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Ранее ему сообщили о том, что он сам и отравленный экс-шпион станут объектами нападения.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надежного источника в российских спецслужбах, однако не счел угрозы серьезными, так как получал их и раньше.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, и он уехал в Новую Зеландию.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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