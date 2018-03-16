Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля является новой красной линией, которую Кремль переступил после войны в Грузии и на Донбассе, а также аннексии Крыма.

«В 2014 году Россия путем оккупации Крыма и военного вторжения в Восточную Украину сигнализировала о своем полное игнорирование установленных принципов международного права, включая Устав ООН. Такое было и раньше — в 2008 году в Грузии», — приводит заявление во время заседания Совета Безопасности ООН Укринформ.

Зеркель добавила, что две недели назад РФ в очередной раз проявила свою агрессию, на этот раз в Великобритании.

«Она снова продемонстрировала, что не имеет уважения к суверенитету других стран, ее не волнует благополучие тысяч невинных гражданских, чье здоровье и жизнь были поставлены под прямую опасность от применения химического вещества нервно-паралитического действия, которое был неразумно использовано в общественном месте» , — отметила замглавы внешнеполитического ведомства.

По ее словам, этот последний случай агрессивного поведения России «доказывает, что у Москвы нет ни моральных, ни юридических красных линий», и она приближается к гитлеровско-сталинской эпохе диктаторских, реваншистских и авантюристических режимов».

«Сколько новых красных линий, или «новых норм», навязанных Россией миру, мы будем терпеть?» — резюмировала представитель Украины.

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