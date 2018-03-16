И только старшую дочь артиста никто не видел возле гроба.

Дочь от первого брака легендарного артиста Российской Федерации Олега Табакова Александра не пришла на церемонию прощания с ним, которая состоялась утром в четверг, 15 марта.

На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья, коллеги Табакова и многие другие. Даже Путин лично приехал почтить память деятеля. Однако его бывшая жена Людмила Крылова и их дочь Александра не появились в Московском Художественном театре имени Чехова, где проходила церемония прощания.

Столь скандальная ситуация, по всей видимости, связан с тем, что Олег Табаков, будучи уже мужчиной в возрасте, неожиданно для всех оставил свою супругу с детьми и ушел к другой женщине.

Второй женой оказалась актриса, ученица Табакова Марина Зудина, которая была младше актера и режиссера на 30 лет. Примечательным является тот факт, что отношения у артистки и Олега Павловича завязались во время его официального союза с Людмилой Крыловой. В результате она вместе с дочерью некоторое время не поддерживали связь с отцом.

Таким образом, старшая дочь актера Александра могла умышленно не прийти на церемонию прощания.

«Александра ему не простила», – приняли решение пришедшие в МХТ имени Чехова, где несколько лет работал Олег Табаков.

«Бойкот похорон» со стороны близких людей оказался не единственным скандалом, которым ознаменовались похороны Олега Табакова. Православные активисты грозили судебным разбирательствам родственникам артиста в случае, если те посмеют отпеть покойного в православной церкви.

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