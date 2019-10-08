В Киеве в понедельник, 7 октября, наблюдали первый снег - редкое для второго осеннего месяца явление. Как сообщает корреспондент Укринформа, снежинки, в частности, пролетали в Шевченковском районе столицы. Температура воздуха на Крещатике +6 градусов. В Украине и Киеве на выходные существенно похолодало. В Карпатах в воскресенье, 6 октября, выпал и продолжает идти снег. Снегом покрыты, в частности, горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие. Как сообщалось, по данным синоптиков, по всей территории Украины в ближайшие ночи ожидаются заморозки. В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, по Киеву заморозки 0-3°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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