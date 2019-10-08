|В Киеве прошел первый снег
|08.10.2019 09:42
|
Как сообщает корреспондент Укринформа, снежинки, в частности, пролетали в Шевченковском районе столицы.
Температура воздуха на Крещатике +6 градусов. В Украине и Киеве на выходные существенно похолодало.
В Карпатах в воскресенье, 6 октября, выпал и продолжает идти снег.
Снегом покрыты, в частности, горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие.
Как сообщалось, по данным синоптиков, по всей территории Украины в ближайшие ночи ожидаются заморозки.
В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, по Киеву заморозки 0-3°.