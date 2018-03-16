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|Ирэна Карпа рассказала, что Макрон лично высказался о поддержке Украины Францией
|16.03.2018 09:33
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Об этом на своей странице Facebook в написала писательница и первая секратарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа, которая лично пообщалась с лидером Франции во время книжного салона в Париже.
Так, она смогла подойти к нему и подарить книгу незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
“Господин президент, — говорю я. — Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме”. — “Я знаю! Я была на вечере в его поддержку!”- говорит Министерка культуры Франсуаза Ниссен. Благодаю ее, Макрон давит мне руку. “А вы кто?” — спрашивает. “Я украинская писательница. С украинского посольства … (Да, думаю, звучит абсурдно но не для французов — Ромен Гари был консулом в Америке, может я не сильно на идиота смахиваю). „Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле“, говорю. „Она у вас есть“. И Эмманюэль Макрона взял книгу”, — рассказала Карпа.Источник