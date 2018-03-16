Такие результаты показало исследование, проведенное Социологической группой Рейтинг, в хоте которого были опрошены 30 тысяч респондентов.

Чаще только о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше между мужчин, лиц с высшими уровнями образования и доходов. Характерно, что между респондентов, в семьях которых есть те, кто работали за границей, желание выезда в другую страну с целью проживания значительно выше.

Относительно большее количество тех, кто выражает желание оставить Украину, зафиксировано между жителей северных (Житомирская, Сумская области, г. Киев) и западных (Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая) регионов.

Половина опрошенных желаемой страной для проживания своих детей отметила Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны ЕС, 7% – США, 3% — другие страны, 2% — Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Украину, как страну для проживания своих детей чаще выбирали старшие респонденты, жители сел, и лица с низким уровнем доходов. В то время свою очередь молодежь, более богатые и образованные все же чаще выбирали другие страны, в основном, западные.

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