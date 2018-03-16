Спецслужбы США обнародовали доказательства кибератак россиян на важные учреждения Соединенных Штатов. Прежде только, речь идет об отраслях авиации, ядерной энергетики, торговли и водоснабжения.

Такая информация содержится в отчете Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США. Компьютерные нападения осуществлялись с марта 2016 года.

«МВБ и ФБР характеризуют эту деятельность как многоступенчатую кампанию вторжения, осуществленную кибердеятелями российского правительства, которые выбирали целью компьютерные сети малых торговых учреждений, в которые они устанавливали вредоносные программы, осуществляли доступ к конфиденциальным данным (фишинг) и получали удаленный доступ к компьютерным сетям энергетического сектора. Получив этот доступ, кибердеятели российского правительства осуществляли разведку этих сетей, продвигались по ним и собирали информацию о промышленных автоматизированных системах управления», — отмечают американские эксперты.

Вредоносные программы уже нашли в нескольких компаниях США, работающих в энергетическом и ядерном секторах. Однако эти атаки не спровоцировали крупных сбоев в работе компьютерных систем.

Вторжение российских хакеров стали одной из причин применения новых санкций на РФ. Однако Москва отвергает все обвинения во взломе иностранных компьютерных систем.

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