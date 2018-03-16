Погода, Новости, загрузка...
Эксперт рассказал, кто пострадает от монетизации льгот на проезд
16.03.2018 10:44
Эксперт рассказал, кто пострадает от монетизации льгот на проезд Решение правительства Украины монетизировать льготы на проездвсеми видами общественного транспорта лишат перевозчиков значительной части выручки, которую те получали не всегда обоснованно.

Об этом заявил экономический аналитик Борис Кушнирук.

«У нас есть люди, которые живут в городе. Кто-то пользуется общественным транспортом, а кто-то практически не пользуется. И чем старше люди, тем они реже куда-то ездят. Формально на них выделяется по определенному нормативу эта форма помощи, которая идет не им, а перевозчикам. Хотя никто не может сказать, сколько у вас этих людей ездило», — подчеркнул знаток.

По его словам, тоже самое касается и сельских жителей.

«На них формально есть эта форма помощи, но они воспользоваться ею не могут. В результате, они тоже не получают эту форму социальной помощи, которая предвидена для этих слоев населения», — отметил Кушнирук.

Также экономист считает, что компенсировать эту соцпомощь можно разными способами.

«Сначала нужно понять, кому вообще вы эту помощь даете, а потом определяете, в какой форме. Если речь идет о проезде в общественном транспорте, то можно, чтобы человек получал в денежной форме доплату. Можно другим способом, когда человеку нужна разовая поездка, а другому нужна на месяц. Возможно, в этом случае, чтобы была возможность купить месячный абонемент или с количеством поездок. И в том случае, если человек сэкономит, выдать потом деньгами», — заключил он.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить