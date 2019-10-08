Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму иногда дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°. На остальной территории без осадков, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла. Ветер в Украине преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях - северо-западный), 5-10 м с", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 8 октября без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем ​​около 10° тепла, на Киевщине ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​6-11° тепла.

Согласно прогнозу, 9 октября ночью в западных, Житомирской, днем ​​и в Киевской, Черниговской, Сумской областях кое-где небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем ​​8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.

10 октября в западных, северных, днем ​​и в центральных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря 7-12°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°; днем 12-17° тепла, на юге до 21°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, 9 октября в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 9-10 октября кое-где небольшой дождь (ночью 9 октября без осадков). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 9 октября ночью 1-6° тепла, днем ​​8-13°; 10 октября ночью 4-9°, днем ​​12-17°.

Синоптики прогнозируют 11-12 октября иногда небольшой дождь (в большинстве западных и южных областей местами). Температура ночью 5-11°; днем 11-17°, на юге страны до 20°.

В столичном регионе 11-12 октября также иногда небольшой дождь. Температура ночью 5-10°, днем ​​11-16°.







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