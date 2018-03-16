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|В МИД России заявили, что собираются высылать британских дипломатов из страны
|16.03.2018 11:31
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Когда министра спросили, будет ли Россия высылать британских дипломатов, он отметил: «Скоро. Я вам это обещаю».
Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов 14 марта из-за отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Британский премьер Тереза Мэй отметила, что причиной высылки является отказ Москвы объяснить, как российское ядовитое вещество нервно-паралитического действия оказалось на территории Великобритании.
Москва отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.
Обвинения Британии в адрес России Сергей Лавров назвал «абсолютно хамскими».
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Во время выступления в парламенте 14 марта Мэй отметила, что в деле о покушении на убийство Скрипаля и его дочери нет «другого вывода, кроме того, что российское государство виновно».
Глава правительства отметила, что 23 российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки и высылает, предоставляют неделю на сборы.
Тереза Мэй подчеркнула, что эта высылка станет самой большой за последние 30 лет и «подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы».
Великобритания также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.
По словам Мэй, будут временно остановлены все запланированные двусторонние контакты Великобритании и России на высоком уровне.
Решено заморозить российские государственные активы, если будут доказательства возможности их использования для угрозы жизни или имуществу граждан и резидентов Великобритании.
Кроме того, Лондон намерен усилить контроль за частными самолетами, российскими грузами и проверки на таможне.
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