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|В белорусских школах ввели изучение украинского языка
|16.03.2018 11:38
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Цель программы — сформировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинской речи.
Будут изучать элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским.Благодаря этому будут развивать чувство любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций.
Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования. Это обсуждали на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.
Преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.
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