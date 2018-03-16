Цель программы — сформировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинской речи.

Будут изучать элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским.Благодаря этому будут развивать чувство любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций.

Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования. Это обсуждали на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.

Преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира