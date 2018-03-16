Это произошло тогда, когда председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил о требовании уволить и.о министра Уляну Супрун.

По его словам, деятельность и.о. министра «привела к массовым эпидемиям и первых мест в мире по туберкулезу, СПИДу, сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии».

«Требую от вас отменить решение правительства о назначении Супрун руководителем Министерства здравоохранения и внести в парламент представление на назначении министра», — заявил нардеп.

«Ваши оценки ситуации со здравоохранением объективны. Я это признаю, как миллионы украинцев. Но сказать, что это произошло только потому, что в этом виноват один человек, было бы очень и очень несправедливо», — ответил Гройсман.

Премьер сказал о «системных проблемах, которые накопились годами».

«За один день это сделать невозможно. Когда сегодня слышу в СМИ, что реформу провели и это ничего не дало, то это не правда», — отметил глава правительства.

«Хотел бы обратиться к исполняющему обязанности министра. Пожалуйста, встретьтесь с фракцией, ответьте на вопросы.

Как только коалиция определится по форматированию по Министерству здравоохранения — обязательно это решение будет на рассмотрении парламента», — заявил Гройсман.

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