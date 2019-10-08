Об этом сообщает компания УкрАгроКонсалт.

"До середины третьей декады сентября на всей территории страны сохранялись неблагоприятные агрометеорологические условия для сева и начального роста озимых в результате жесткой воздушно-почвенной засухи. По состоянию на 30 сентября около 50% площадей оставались в состоянии засухи. Состояние всходов озимого рапса в основном хорошее, кое-где в западных областях - неудовлетворительное из-за дефицита влаги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с выпадением дождей в западных, северных, северо-восточных областях произошло прекращение почвенной засухи. На территории Полтавской, Черкасской областей и прилегающих к ним районов, в большинстве районов южных областей Украины в течение сентября запасы продуктивной влаги в слое почвы до 10 см полностью отсутствовали. Начальные условия вегетации были очень сложными.

Также в последней декаде сентября в Николаевской, Запорожской, Донецкой областях среднее количество осадков составило 20-52% декадной нормы (2-4 мм), в Луганской, Днепропетровской, Черкасской, Черновицкой и Волынской областях - 58-79% нормы (7-15 мм), во Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях - 125 - 179% нормы (20-25 мм). Суточный максимум осадков в отдельных районах Одесской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской и Закарпатской областей достигал 15-30 мм (1-3 декадные нормы).

Эксперты информируют, что в третьей декаде сентября в течение нескольких дней наблюдалось интенсивное похолодание со снижением среднесуточных температур воздуха на 2-6 ° ниже нормы, отмечались заморозки на почве и в воздухе. В начале октября температура воздуха повысилась (+ 1,9-6,7 градусов выше нормы).

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