Деловые Сводки
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|Кремль собирается ввести против США ответные санкции
|16.03.2018 12:18
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Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Россию вынудили пойти на ответный шаг, с помощью которого Кремль намерен «заставить США адекватно воспринимать реальность».
Как отметил Рябков, США в попытке расшатать глобальную стабильность не понимают, что это «игры с огнем».
«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем принимать, руководствуясь собственными интересами», — пригрозил Рябков.
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