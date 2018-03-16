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|На Закарпатье неизвестные разбили несколько автомобилей с венгерской регистрацией (фото)
|16.03.2018 12:34
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Об этом сообщает Mukachevo.net.
Характерной особенностью происшествия стало то, что автомобили с украинской регистрацией во дворах никто не трогал. В то же время у машин с венгерскими номерами выбиты лобовые или задние стекла.
«Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация», — сообщили в полиции.
Все фото: Mukachevo.net
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