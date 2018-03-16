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|Европейские политики отказываются от своих визитов в Россию из-за отравления Скрипаля
|16.03.2018 12:50
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Руководитель пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавера сделал заявление об отмене рабочего визита премьера в Россию.
Информацию о данном решении сообщает издание Delfi.
«В свете последних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск», — заявил он. Иными словами, премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированный на май рабочий визит в РФ из-за отравления Сергея Скрипаля в Британии.
Стало известно, что Ратас должен был посетить Красноярск с 16 по 21 мая, когда в городе пройдут Дни эстонской культуры.
Ранее премьер-министр принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонской Республики в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.
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