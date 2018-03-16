Руководитель пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавера сделал заявление об отмене рабочего визита премьера в Россию.

Информацию о данном решении сообщает издание Delfi.

«В свете последних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск», — заявил он. Иными словами, премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированный на май рабочий визит в РФ из-за отравления Сергея Скрипаля в Британии.

Стало известно, что Ратас должен был посетить Красноярск с 16 по 21 мая, когда в городе пройдут Дни эстонской культуры.

Ранее премьер-министр принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонской Республики в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

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