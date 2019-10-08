Об этом сообщает Интерфакс.

«Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом минского плана действий, и, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, положены на бумагу, под которыми стоят подписи четырех (представителей Украины, России, Германии и Франции, - ), выполнялись», - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Кремль гарантировать, что вооруженные формирования террористов в ОРДЛО будут отведены от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

При этом Песков отдельно дистанцировался от данных вооруженных формирований, заявив, что «Кремль, непременно, имеет определенное влияние» на так называемые республики Донбасса, но «республики Донбасса» в данном случае, якобы, «самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта». Кремль же, по версии Пескова, «не является стороной этого конфликта».

Ранее в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, отложено из-за нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня в этих точках.







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