Об этом президент США написал в своем Twitter.

Заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством".

"Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - говорится в твите.

В комментарии к посту он дописал, что "они должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ. Настало время другим силам в регионе, некоторые из которых обладают огромным богатством, защитить свою территорию".

Напомним: в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны курдов, создание там зоны безопасности и размещение в этой зоне находящихся в Турции сирийских беженцев.

Белый дом заявил, что Штаты не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. Также стало известно, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где должна пройти операция.

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