На горнолыжном корорте Грузии в Гудауре вышла из строя канатная дорога.

Сиденья вместе с людьми начали обрываться и съезжать вниз. Некоторые из отдыхающих на ходу выскакивали из аварийных кресел.

В компании развития горных курортов сообщили, что канатная дорога сделала аварийную остановку. После остановки кресла начали двигаться в обратном направлении.

По предварительной информации, на канатной дороге произошли перебои с электроснабжением.

Министерство внутренних дел Грузии выясняет причины неисправности.

В результате аварии пострадали десять человек. Среди них двое украинцев.

Кроме того, между пострадавших есть гражданка Швеции, которая оказалась беременной.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

Компания развития горных курортов говорит о готовности на 100% покрыть расходы на лечение пострадавших.

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