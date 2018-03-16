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В МИД Великобритании заявили, что приказ отравить Скрипаля отдал лично сам Путин
16.03.2018 14:32
В МИД Великобритании заявили, что приказ отравить Скрипаля отдал лично сам Путин Приказ использовать химоружие на британской территории для отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично президент России Владимир Путин.

Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — цитирует его Reuters.

При этом не указывается, где именно прозвучало заявление министра.

«Мы ничего не имеем против самих россиян. Из-за того, что происходит, никакой русофобии быть не должно. У нас разногласия с администрацией Путина и с его решением», — добавил Джонсон.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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