Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — цитирует его Reuters.

При этом не указывается, где именно прозвучало заявление министра.

«Мы ничего не имеем против самих россиян. Из-за того, что происходит, никакой русофобии быть не должно. У нас разногласия с администрацией Путина и с его решением», — добавил Джонсон.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира