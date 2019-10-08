Об этом пишет в понедельник американское центральное издание The Hill.

"Этот шаг (вывод войск – ред.), который Белый дом анонсировал в воскресенье вечером, вызвал всплеск напряженности между Трампом и его союзниками в Республиканской партии, добавив головной боли для республиканцев на фоне разрозненной борьбы против импичмента", - отмечается в сообщении.

В частности, сенатор-республиканец Пэт Туми, который представляет Филадельфию, ключевой штат на выборах 2020 года, призвал Трампа изменить решение, выразив обеспокоенность что выход США из региона будет помогать укреплению ИГИЛ и будет иметь последствия для союзников.

"Это предательство курдов также серьезно повредит нашему авторитету как союзника во всем мире. Президенту Трампу следует немедленно переосмыслить это", - заявил Туми в понедельник.

Сенатор-республиканец от Небраски Бен Сассе подчеркнул: если Трамп не изменит своего решения, это скорее только, повлечет за собой "зачистку" союзников-курдов.

"Я надеюсь, что президент прислушается к своим генералам и передумает", - подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, в понедельник президенты США и Турции имели телефонный разговор, по результатам которой было заявлено, что силы США уходят из северной территории Сирии, а турки начинают там по готовности военную операцию.

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