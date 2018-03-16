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- Слоненок уселся на колени к туристке после того, как она его погладила (видео)
|Слоненок уселся на колени к туристке после того, как она его погладила (видео)
|16.03.2018 14:55
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Во время экскурсии на слоновью ферму в городе Чиангмай американская туристка решила погладить хобот маленького слоненка. Вероятно, ему очень понравилось, так как после этого он попросту вылез на нее и сел на колени, пишет издание Daily Mail.
Туристка из американского штата Вирджиния Ханна Френчик (Hannah Frenchick) во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на слоновью ферму в городе Чиангмай. Там она привлекла внимание одного из слонят, который подбежал к ней.
Слоненок сел на колени туристке
Жительница штата Вирджиния (США) Ханна Френчик потрогала животное за хобот, но любвеобильному слоненку показалось этого мало: он повалил смеющуюся девушку в грязь, полежал на ней и посидел на ее коленях.
«Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни«, — призналась героиня инцидента.
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