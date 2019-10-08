Плавленый сыр - очень питателен, в нем много белка, жиров, ценных аминокислот, витаминов и минералов.

В одном обычном плавленом сырке из магазина содержится 15% дневной нормы кальция – в этом смысле он даже более полезен для организма, чем йогурт.

Однако, не для всех он полезен.

- В плавленых сырах присутствует натрий и следовательно их нежелательно употреблять людям с проблемами сердца и сосудов. Натрий способен поднимать уровень кровяного давления, отчего состояние человека только ухудшается.

- Фосфаты, содержащиеся в сыре, противопоказаны людям с заболеваниями почек, так как они вредят костной системе, делая ее хрупкой.

- Не рекомендуется употреблять сыр при повышенной кислотности, так как для ускорения созревания в сыр добавляют лимонную кислоту.

- Из-за высокого содержания солей плавления и жиров нежелательно давать плавленый сыр в пищу детям.

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