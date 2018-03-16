Как пишет российское издание Znak.com, Хитева и Швецова задержали из-за утечки данных о потерях при ударе войск США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

Несколько собеседников издания из числа тех, кто контактирует с местными казаками, говорят, что Хитева уже нет в живых.

«Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он — никто ничего не говорит», — сказал один из соседей Швецова.

Также другие местные жители отметили, что Швецова не оказалось между тех наемников ЧВК «Вагнера», которые на днях вернулись домой.

По месту жительства Хитева в городе Асбест тоже говорят, что он до сих пор не вернулся.

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