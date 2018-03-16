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|Боевики ЧВК «Вагнер», рассказавшие об ужасах в Сирии, пропали без вести
|16.03.2018 15:10
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Как пишет российское издание Znak.com, Хитева и Швецова задержали из-за утечки данных о потерях при ударе войск США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.
Несколько собеседников издания из числа тех, кто контактирует с местными казаками, говорят, что Хитева уже нет в живых.
«Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он — никто ничего не говорит», — сказал один из соседей Швецова.
Также другие местные жители отметили, что Швецова не оказалось между тех наемников ЧВК «Вагнера», которые на днях вернулись домой.
По месту жительства Хитева в городе Асбест тоже говорят, что он до сих пор не вернулся.
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