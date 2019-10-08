8 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Кому нельзя есть плавленый сыр • Республиканцы в Конгрессе выступили против решения Трампа вывести войска из Сирии • Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции • Кремль признает влияние на "Л/ДНР", но гарантий разведения войск не дает • Засуха в Украине поразила около 50% посевов озимых - эксперты • Синоптики прогнозируют несколько морозных дней, потом "бабье" лето • Самый старый пес в Украине умер в 19,5 годавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: технологии, роботы, Прага, профессии. 8 октября 33технологии, роботы, Прага, профессии. Якщо ви думаєте, що майбутнє, де роботи виконують за людей всю роботу ще десь далеко - мусимо вас засмутити. Глобальна роботизація вже крокує на повну. Чого варте лише празьке кафе «Cyberdog», де замість звичного бармена-людини напої розносить кібернетична рука. Ба більше, безпілотні таксі вже на повну тестуються на полігонах IT-гігантів. А дослідження McKinsey & Co говорить про те, що подальша роботизація може призвести до зникнення 800 мільйонів професій вже до 2030 року. Фоторепортажи Популярные теги учения, природа, АТО, военная техника, полиция, бизнес, НАТО, Карпаты, выборы, фестивали, заводы, Порошенко, Верховная Рада, соревнования, фотоконкурсы, концерты, экология, выставки, церковь, кошки, Путин, марш, ВСУ, акции, Донбасс, Нацгвардия, история, женщины, живопись, город, митинги, парады, Динамо, спорт, тест-драйв, праздники, беспорядки, суд, Россия, мода, Одесса, катастрофы, аннексия Крыма, Львів, уикенд, Дмитрий Дятлов, протесты, искусство, вера, Львов, Саакашвили, юмор, путешествия, Александр Зубко, фотографы, архитектура, знаменитости, корабли, люди, политики, туризм, дети, #Євромайдан, оккупация, технологии, Сергей Смоленцев, транспорт, зима, дизайн, Шахтер, США, фотоподборки, мотоциклы, автомобили, стихийные бедствия, музыка, авиация, ЗСУ, животные, солдат, фотопроект, пейзажи, политика, ВМС, портрет, Киев, культура, Майдан, столкновения, милиция, футбол, досуг, джаз, общество, война, самолеты, цирк, мир, традиции, фотография Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис учения, природа, АТО, военная техника, полиция, бизнес, НАТО, Карпаты, выборы, фестивали, заводы, Порошенко, Верховная Рада, соревнования, фотоконкурсы, концерты, экология, выставки, церковь, кошки, Путин, марш, ВСУ, акции, Донбасс, Нацгвардия, история, женщины, живопись, город, митинги, парады, Динамо, спорт, тест-драйв, праздники, беспорядки, суд, Россия, мода, Одесса, катастрофы, аннексия Крыма, Львів, уикенд, Дмитрий Дятлов, протесты, искусство, вера, Львов, Саакашвили, юмор, путешествия, Александр Зубко, фотографы, архитектура, знаменитости, корабли, люди, политики, туризм, дети, #Євромайдан, оккупация, технологии, Сергей Смоленцев, транспорт, зима, дизайн, Шахтер, США, фотоподборки, мотоциклы, автомобили, стихийные бедствия, музыка, авиация, ЗСУ, животные, солдат, фотопроект, пейзажи, политика, ВМС, портрет, Киев, культура, Майдан, столкновения, милиция, футбол, досуг, джаз, общество, война, самолеты, цирк, мир, традиции, фотографияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Якщо ви думаєте, що майбутнє, де роботи виконують за людей всю роботу ще десь далеко - мусимо вас засмутити. Глобальна роботизація вже крокує на повну. Чого варте лише празьке кафе «Cyberdog», де замість звичного бармена-людини напої розносить кібернетична рука. Ба більше, безпілотні таксі вже на повну тестуються на полігонах IT-гігантів. А дослідження McKinsey & Co говорить про те, що подальша роботизація може призвести до зникнення 800 мільйонів професій вже до 2030 року. 08.10.2019



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