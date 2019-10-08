Роботи VS Люди: чим загрожує роботизація на прикладі празького робота-бармена
08.10.2019 13:07
8 октября
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Якщо ви думаєте, що майбутнє, де роботи виконують за людей всю роботу ще десь далеко - мусимо вас засмутити. Глобальна роботизація вже крокує на повну. Чого варте лише празьке кафе «Cyberdog», де замість звичного бармена-людини напої розносить кібернетична рука. Ба більше, безпілотні таксі вже на повну тестуються на полігонах IT-гігантів. А дослідження McKinsey & Co говорить про те, що подальша роботизація може призвести до зникнення 800 мільйонів професій вже до 2030 року.