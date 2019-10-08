Национальный банк устанавливает официальный курс гривны к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанке. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью Еспресо.

Он напомнил, что Украина в 2015 году действительно перешла на плавающий валютный курс.

"Это означает, что НБУ, регулятор, не вмешивается, не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. С 2015 года Украина перешла на режим, когда рынок формирует курс", - сказал он.

По словам Бахтари, роль НБУ заключается в том, чтобы не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.

По мнению Бахтари, сообщения о том, что "НБУ установил курс", или "обесценил гривну" вводят в заблуждение. "Корректно было бы говорить: "рассчитал", потому что действительно так и происходит", - добавил он.

По его словам, на межбанке в течение дня с 9:00 до 17:00 совершаются сделки, информация о которых поступает в НБУ, после чего центробанка по специальной формуле рассчитывает средневзвешенный уровень. НБУ сообщает "справочный курс" на 12:00 и официальный курс на следующий день (в 16:00).

Представитель НБУ назвал этот курс "замером температуры", который делается для того, чтобы страна понимала, "какой средний курс сформировался".

Бахтари также напомнил два фактора, которые влияют на курс гривны, - вложения нерезидентов в государственные бумаги и ситуация с экспортом.

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