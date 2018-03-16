Об этом в эфире программы «16+» на интернет-канале Skrypin.ua заявил один из инициаторов блокады Крыма, генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов.

«У нас есть до 18 мая (годовщина депортации крымских татар советской властью. – Ред.) время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что если же ситуация не изменится, возле Верховной Рады будут организованы протестные акции.

«Поверьте мне, возле Верховной Рады не такой палаточный городок будет, которым был «Михомайдан», — подчеркнул он.

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