Эквадорская государственная нефтяная компания Petroamazonas EP в свете массовых протестов приостановила работы на трех нефтяных месторождениях.

Подобный шаг вызван их "захватом группами лиц, не имеющих отношения к их деятельности", заявило министерство электроэнергетики республики в понедельник, 7 октября. Представители компании "ведут с ними мирные переговоры", добавили в ведомстве. Приостановка означает снижение добычи на 60 тысяч баррелей влажный нефти в день.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент республики Ленин Морено.

С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию. Между тем представители коренных народов Эквадора и фермеры идут маршем на столицу. По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, в Кито направляются не менее 20 тысяч человек.

Крупная акция протеста в эквадорской столице запланирована на 9 октября. При этом Морено в радиообращении подчеркнул, что "сохраняет приверженность" к диалогу с "коренными братьями". Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских.

С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД Мария Паула Ромо.

Власти выразили обеспокоенность "неконтролируемым" характером протеста.

Представитель правительства отдельно выделил "анархистские и преступные действия, которые можно наблюдать на улицах".

Так, в одном из населенных пунктов в нескольких десятках километров от Кито произошли столкновения с силами безопасности. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. А в провинции Котопахи молочная фабрика и несколько цветочных ферм пострадали от действий мародеров.

После массовых протестов в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито. В ходе телеобращения президент Ленин Морено сообщил о переводе правительства в Гуаякиль.

Одновременно глава государства выступил с обвинениями в адрес своего предшественника.

По его словам, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.

"Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации", - заявил он.

По словам Корреа, мародерство и вандализм со стороны протестующих против повышения цен на топливо свидетельствуют об их стремлении к разрушению государственного порядка.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране.

Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы.

Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.



Источник: Русская служба DW

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