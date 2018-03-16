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Порошенко объявил о юридическом завершении АТО
16.03.2018 17:16
Порошенко объявил о юридическом завершении АТО Вместо антитеррористической операции на Донбассе будет идти операция Объединенных сил. Фото: Twitter Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции.

Об этом он заявил, представляя Командующего объединенных сил, которым стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Теперь уже и юридически АТО завершается. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала большинством голосов президентский закон о реинтеграции Донбасса», – отметил президент.

Также он добавил, что «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил».

«Руководство силами и средствами ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов будет возложено на Командующего объединенных сил. На этот пост я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», – сообщил Порошенко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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