Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции.

Об этом он заявил, представляя Командующего объединенных сил, которым стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Теперь уже и юридически АТО завершается. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала большинством голосов президентский закон о реинтеграции Донбасса», – отметил президент.

Также он добавил, что «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира