Деловые Сводки
|Порошенко объявил о юридическом завершении АТО
|16.03.2018 17:16
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Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции.
Об этом он заявил, представляя Командующего объединенных сил, которым стал генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Теперь уже и юридически АТО завершается. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала большинством голосов президентский закон о реинтеграции Донбасса», – отметил президент.
Также он добавил, что «формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил».«Руководство силами и средствами ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов будет возложено на Командующего объединенных сил. На этот пост я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», – сообщил Порошенко.
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