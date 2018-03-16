Погода, Новости, загрузка...
Фотограф из Италии показал, в какое «кладбище» превратилась Донбасс-Арена (фото)
16.03.2018 17:54
Фотограф из Италии показал, в какое «кладбище» превратилась Донбасс-Арена (фото) Итальянский фотограф Giorgio Bianchi показал "Донбасс Арену" весной. На фото видно, на что элитный стадион превратился за годы правления боевиков.

Дорогой футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекления здания так и не восстановили.

«Мертвый стадион. Футбольное кладбище», — комментируют пользователи соцсетей.

По информации жителей Донецка, сегодня в фитнес-клубе на его территории тренируются охранники главы группировки ДНР Александра Захарченко.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить