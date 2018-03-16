Дорогой футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекления здания так и не восстановили.

«Мертвый стадион. Футбольное кладбище», — комментируют пользователи соцсетей.

По информации жителей Донецка, сегодня в фитнес-клубе на его территории тренируются охранники главы группировки ДНР Александра Захарченко.

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