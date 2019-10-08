Что же это за ошибки?

Первая ошибка — использовать кипяченую воду

Наиболее подходящей для заваривания чая считается температура 85–90 ° - так называемый «белый ключ», когда в нижних слоях воды у дна чайника,появляются крохотные пузырьки, которые вместе с горячей водой поднимаются наверх и смешиваются с верхними, более холодными, слоями воды.

Чайник при этом громко шумит – «поет». Вот в этот момент его и можно "брать".

Вторая ошибка - заваривать повторно заварку

Свежий чай на Востоке называют лекарством, старый - ядом, и это правильно. Но то ли от лени, то в целях экономии, случается, что завариваем утреннюю или даже вчерашнюю заварку.

А ведь по мнению специалистов, такой чай содержит огромное количество вредных для организма веществ: танины и бактерии, которые очень быстро увеличивают свою численность в несвежем напитке.

Если на поверхности заварки образовалась тонкая пленочка, такой чай категорически пить не стоит. Врачи уверены, что такой же «мембраной» покроется наша печень, кишечник и слизистая желудка.

Третья ошибка - хранить чай, где попало

Чай хорошо впитывает запахи. Поэтому стеклянная банка с плотной пробкой – тара практически идеальная для его хранение, керамика тоже годится. А вот в пластмассе чай преет, в металле киснет, в полиэтилене задыхается.

Четвертая ошибка - использовать металлическую посуду

Не кипятите воду в металлических чайниках. Лучше - в эмалированных куда ни шло, а еще лучше - в закаленном стекле. Металлическая посуда передает чаю металлический привкус. Металлическое ситечко также следовательно стоит заменить на пластмассовое.

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