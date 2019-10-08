Украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине информацию о своем пятилетнем заключении в российской тюрьме. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Мониторинговой миссии ООН.

Хотя на протяжении только срока незаконного заключения Олега Сенцова задача ООН поддерживала связь с его адвокатом и анализировала судебные решения по его делу, данные, которые прежний арестант Кремля лично передал ООНовцам, также имеют огромное значение.

Предоставленная Сенцовым информация о нарушениях прав человека задокументирована и, как отмечают в Мониторинговой миссии ООН, будет использована для подготовки публичных докладов о ситуации с правами человека в Крыму и привлечения виновных к ответственности.

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