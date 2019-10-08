И вот ученые назвали время, оптимальное для заваривания чая. Это ровно 3 минуты.

Напиток, который настаивался дольше этого времени, исследовали токсикологи. И они обнаружили в образцах тяжёлые металлы, в частности свинец, алюминий, мышьяк и кадмий. Исследователи считают, что металлы попадают в чайные листья из-за загрязнённости почвы, ведь нередко плантации располагаются, например, рядом с неэкологичными угольными электростанциями.

Насколько вредные вещества проникнут в ваш напиток, напрямую зависит от времени заваривания чая. Так если пакетик находится в воде 15–17 минут, то уровень токсичных веществ поднимается до небезопасного (например, в некоторых образцах концентрация алюминия составила до 11 449 мкг/л при допустимом дневном максимуме в 7 000 мкг/л).

Поэтому не стоит заваривать чай по принципу "завари и забыл", ведь 3 минут хватает для получения вкусного напитка, а с каждой минутой сверх этого все больше нежелательных вещества проникает в вашу чашку.

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