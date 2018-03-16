«Уже 6 или 8 месяцев ездила по Украине, вела переговоры, как, например, с радикальными организациями, так и, прежде только, с военными. Савченко реально убеждала их к государственному перевороту», – заявил он в эфире «24 Канала».

По словам экс-нардепа, военные сразу обратились в Главное управление разведки.

«После этого кадровые военные сразу же обратились в Главное управление разведки. Сразу стали работать под прикрытием и сложилось так, что среда вокруг Савченко, не только позывной «Кедр», о котором сказал Владимир Рубан (глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус». – Ред.), но довольно большее количество людей было, которые уже работали под прикрытием, ей клялись и готовили переворот», – подчеркнул Чорновил.

По его словам, это дело касается ГУР и Службы безопасности Украины. По словам экс-нардепа, доказательств собралось более чем предостаточно.

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