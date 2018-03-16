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Тарас Чорновил уверен, что Надежда Савченко уже полгода готовит государственный переворот
16.03.2018 21:59
Тарас Чорновил уверен, что Надежда Савченко уже полгода готовит государственный переворот Бывший народный депутат Тарас Чорновил заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко больше полугода уговаривала военных осуществить государственный переворот.

«Уже 6 или 8 месяцев ездила по Украине, вела переговоры, как, например, с радикальными организациями, так и, прежде только, с военными. Савченко реально убеждала их к государственному перевороту», – заявил он в эфире «24 Канала».

По словам экс-нардепа, военные сразу обратились в Главное управление разведки.

«После этого кадровые военные сразу же обратились в Главное управление разведки. Сразу стали работать под прикрытием и сложилось так, что среда вокруг Савченко, не только позывной «Кедр», о котором сказал Владимир Рубан (глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус». – Ред.), но довольно большее количество людей было, которые уже работали под прикрытием, ей клялись и готовили переворот», – подчеркнул Чорновил.

По его словам, это дело касается ГУР и Службы безопасности Украины. По словам экс-нардепа, доказательств собралось более чем предостаточно.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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