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|«Крым, во что ты превратился?» — пользователей Сети поразили фото Ялты
|16.03.2018 22:15
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«Ялта. Жемчужина в гавани. Много фото процветания», – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Так, причал буквально разваливается блоками. А дорога на набережной рассыпается на куски. Кроме того, мусор собирается горами возле заборов.
Местная жительница Illona Karaçan написала на своей странице в Facebook, что самозваным властям города некогда заниматься настоящим, как не было на это времени в прошлом.
«#Строимбудущее» — хэштег на плакате, расположенном в Ялте, у подножия чугунного Ленина. Будущее представлено извилистой дорогой в форме моста, под которым ездят поезда и стоят самолеты, дельфинами прыгающими на скалы и надписью на воде «завод море». В ста метрах от прекрасно нарисованного цветного будущего вздыбился и покрылся трещинами серый асфальт настоящего, обвалились два грязно-рыжих от ржавчины пирса, море беспрепятственно размывает разрушающуюся набережную», – написала она.
Пользователей сети шокировали перемены в облике курортного города.
«Крым ждет туристов! Крым, дорогой, во что ты превратился?» – отметили в сети.
«Точно войны не было? Не бомбили», – подметил масштабы разрушений Влад Вихрев.Источник