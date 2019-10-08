За будущие два квартала Украина выплатит по долгам более 195 миллиардов гривен, пишет bigmir.net.

Об этом свидетельствует прогноз Министерства финансов.

Так, ведомство снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019 года на 2,78 млрд грн – до 80,30 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020 году прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно, тогда как во втором и четвертом квартале они оцениваются соответственно в 91,35 млрд грн и 33,98 млрд грн.

По данным Минфина, госдолг Украины на 31 августа 2019 года составлял 1809,86 млрд грн, в том числе внешний - 1004,63 млрд грн. Помимо этого, гарантированный госдолг на эту дату был равен 257,26 млрд грн, в том числе внешний – 246,24 млрд грн.

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